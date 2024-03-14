Традиционные Масленичные гуляния пройдут в Суздале 16-17 марта. Праздничные мероприятия будут организованы на разных площадках города, в связи с этим перекроют движение на нескольких улицах,

Традиционные Масленичные гуляния пройдут в Суздале 16-17 марта. Праздничные мероприятия будут организованы на разных площадках города, в связи с этим перекроют движение на нескольких улицах, сообщили в администрации Суздаля. Основные гуляния планируются на Торговой площади и на территории Музея деревянного зодчества. Также праздники пройдут в крупных гостиничных комплексах. Чучело сожгут на Торговой площади города 17.03.2024