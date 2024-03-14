В Юрьев-Польском у местного жителя была конфискована незаконно хранившаяся винтовка. В...

В Юрьев-Польском у местного жителя была конфискована незаконно хранившаяся винтовка.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказали, что возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя города Юрьев-Польский. Его «подозревают» в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия»).Выяснилось, что мужчина, без соответствующего разрешения, прятал у себя дома (под деревянным полом) винтовку «ТОЗ-8М» («является нарезным огнестрельным оружием, пригодна для стрельбы»). Сообщается, что оружие было изъято сотрудниками полиции.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудники полиции напоминают: хранение гражданского оружия и патронов к нему позволено лишь получившим соответствующее разрешение.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области