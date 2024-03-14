Владимирцев просят убрать автомобили с улиц для уборки снега и работы спецтехники Администрация...

Владимирцев просят убрать автомобили с улиц для уборки снега и работы спецтехникиАдминистрация города Владимира просит жителей города 14 марта с 20:00 и до 07:00 утра 15 марта, убрать автомобили со следующих улиц, чтобы не мешать работе спецтехники:Лыбедская магистраль (переходы, остановки общественного транспорта);Ул. Безыменского (четная сторона)Ул. Мира, от пр. Строителей до ул. Горького.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений