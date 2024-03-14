Владимирец хотел разобраться с приставучим бывшим своей сожительницы, а в итоге попал под статью о причинении смерти по неосторожности. Роковая разборка произошла 15 сентября 2023 года,

Владимирец хотел разобраться с приставучим бывшим своей сожительницы, а в итоге попал под статью о причинении смерти по неосторожности. Роковая разборка произошла 15 сентября 2023 года, рассказали в пресс-службе прокуратуры. В этот день обвиняемый был у себя дома вместе со своей сожительницей. Как вдруг женщине позвонили. После разговора она рассказала мужчине, что звонил ее бывший,