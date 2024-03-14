Валидаторы установили еще на некоторых маршрутах. На сегодняшний день система бескондукторной оплаты проезда работает на семи троллейбусах – № 2, 5, 7 и на восьми автобусах – № 13, 22, 54, 55.

Валидаторы установили еще на некоторых маршрутах. На сегодняшний день система бескондукторной оплаты проезда работает на семи троллейбусах – № 2, 5, 7 и на восьми автобусах – № 13, 22, 54, 55. Что делать, если устройство сломалось? Валидатор не читает карту или просто не выдает билет – будет ли за это грозить штраф? Пока –