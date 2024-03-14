Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Правительства.

Власти планируют осветить более 12 километров дорог во Владимирской области. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Правительства.Так, искусственное освещение появится в деревне Савково Муромского района; в деревнях Федоровское и Финеево Киржачского района; в деревне Пенкино Камешковского района; в селе Ляхи Меленковского района; в деревне Макарово Ковровского района; в селе Менчаково Суздальского района; на дороге Судогда – Передел в Судогодском районе.Сейчас чиновники ищут подрядчика для проведения работ.