Решение Межведомственной комиссии о непризнании многоквартирного жилого дома №67 на Большой Нижегородской во Владимире признали незаконным. 4 августа 2022 года комиссия заявила о том, что

Решение Межведомственной комиссии о непризнании многоквартирного жилого дома №67 на Большой Нижегородской во Владимире признали незаконным. 4 августа 2022 года комиссия заявила о том, что оснований признавать этот дом аварийным нет. «Шестой канал» показывал и рассказывал о том, в каких условиях находятся жильцы, в начале декабря 2023 года. Зрелище было не из приятных. Многочисленные протечки,