Во Владимире проходит проверка по коллективному обращению о невыплате зарплаты работников...

Во Владимире проходит проверка по коллективному обращению о невыплате зарплаты работников компании-перевозчика «ОКТО».Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры. Надзорным ведомством была организована проверка.Старший помощник прокурора Евгения Клубкова сразу же встретилась с трудовым коллективом. Предварительно установлено, что на предприятии действительно образовалась задолженность по выплате заработной плате в размере 4 млн рублей.Деньги за февраль-март (2024 года) не получили более 80 работников.В данный момент у работодателя запрошена вся необходимая документация.«… Будет дана оценка деятельности руководства организации, допустившего образование задолженности, при необходимости будут приняты меры реагирования. Ситуация находится на контроле прокуратуры города до полного погашения задолженности перед всеми сотрудниками...» - пояснили в надзорном ведомстве.Фото: freepik.com