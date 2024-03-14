Неизвестные погромили лавочки в не так давно благоустроенном сквере имени Кутузова. Кадрами поделились в пресс-службе правительства Владимирской области. Сломанными лавочки не оставят. Их

Неизвестные погромили лавочки в не так давно благоустроенном сквере имени Кутузова. Кадрами поделились в пресс-службе правительства Владимирской области. Сломанными лавочки не оставят. Их обещают вскоре отремонтировать. Власти поблагодарили владимирцев, которые сообщили о произошедшем. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: мэрия