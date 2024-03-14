Всероссийский телевизионный марафон Истоки позволит зрителям отправиться в путешествие по реке...
Всероссийский телевизионный марафон "Истоки" позволит зрителям отправиться в путешествие по реке Нерль Владимирской области
Сегодня, в международный день рек, ВГТРК запустила уникальный медиа-мост, который связал 8 федеральных округов.
Всероссийский телевизионный марафон "Истоки" позволит зрителям отправиться в большое водное путешествие по России.
В нашей стране более двух с половиной миллионов рек. В истории России все они имеют особое значение. Регионы - участники проекта расскажут о своих главных истоках.
Среди рек Владимирской области, и больших, и малых, есть река особой исторической силы - Нерль.
Отражение становления российского государства, одна из его опорных точек, потрясающее место на карте и живой свидетель важнейших событий.
Прямая трансляция уже идет на платформе "Смотрим".
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