Всероссийский телевизионный марафон Истоки позволит зрителям отправиться в путешествие по реке...

Всероссийский телевизионный марафон "Истоки" позволит зрителям отправиться в путешествие по реке Нерль Владимирской областиСегодня, в международный день рек, ВГТРК запустила уникальный медиа-мост, который связал 8 федеральных округов.Всероссийский телевизионный марафон "Истоки" позволит зрителям отправиться в большое водное путешествие по России.В нашей стране более двух с половиной миллионов рек. В истории России все они имеют особое значение. Регионы - участники проекта расскажут о своих главных истоках.Среди рек Владимирской области, и больших, и малых, есть река особой исторической силы - Нерль.Отражение становления российского государства, одна из его опорных точек, потрясающее место на карте и живой свидетель важнейших событий.Прямая трансляция уже идет на платформе "Смотрим".Узнайте больше о своей стране. Присоединяйтесь!