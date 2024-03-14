Вязниковский социальный проект Деды-непоседы вошел в число лучших практик активного долголетия в...

Вязниковский социальный проект "Деды-непоседы" вошел в число лучших практик активного долголетия в РоссииЧем же это заслужили вязниковские дедушки - расскажет Мария Артес.- А ты будь моей, женой верною, и старайся почаще писать.Петр Иванович Гаврилов влюблен в музыку с детства. Он скромно называет себя дедушкой-непоседой. Играет на аккордеоне, ложках. А с недавних пор - стал участником шумового оркестра "Завалинка". Уже готовится к следующим концертам.Петр Гаврилов:- Чтобы скучно не было, вот и занимаемся. Где попою, где поиграю. Где что-то ребятам помогу. Подсказываю тоже.Веселья этим дедушкам не занимать! Им скучать не некогда: они поют, ставят творческие номера, читают стихи, участвуют в конкурсах.В преддверии 8 марта активно готовятся поздравлять бабушек - создают поделки из дерева и фанеры, лепят, рисуют.Александр Лебедев:- Решили подарки нашим бабушкам подарить на 8 марта. И так, раскрашиваем потихоньку. Есть возможность - рисуем. Есть возможность - лепим. Есть возможность - в спортзал идем. Надо чем-то заниматься. Потому что не хочется старость провожать.Соцпроект Вязниковского пансионата "Деды-непоседы" - вошел в число победителей отбора лучших практик активного долголетия России. И объединил 47 дедушек. Каждый уже нашел себе товарища по интересам: от партий в шашки и игры в бильярд - до занятий спортом.Мария Артес:- А в этом спортивном зале есть все самое необходимое для активного долголетия.Это тренажер "Капитан", помогает разрабатывать и восстанавливать мышцы. А еще здесь есть настольный теннис, аэрохоккей. Дедушки не забывают и помогать нашим бойцам в зоне СВО, плетут для них маскировочные сети.Себя находят и в творчестве. Петр Гольденберг -гордость и настоящий мотиватор для многих. В свои 76 он подал заявку на участие в популярном вокальном шоу . И даже прошел отборочные туры.Петр Гольденберг:- Понимаете, у меня просто вторая молодость наступила. Все еще впереди. У нас прекрасная директриса. Екатерина Александровна. Она говорит, Петь, а что тебе, давай прыгнем на голос. Ну прыгнули. Записали, диск отправили. пригласили прошел все кастинги.Здесь - общаются, находят друзей и даже вторые половинки. Константин Тихонов обрел свое счастье в этом доме. В браке уже второй год.Константин Тихонов:- Познакомились здесь, в беседке, на улице. Она прогуливалась с палками, скандинавские. А я в беседке был. Подошел к ней. Так и начали.Идее создания мужского клуба "Деды-непоседы" предшествовал проект "Внуки деда". В нем дедушки стали не просто духовными наставниками, но и настоящими учителями для своих "внучат".Стабильно,раз в неделю они выезжают в семьи, где воспитываются дети-инвалиды. Проводят для них занятия.Проект "Деды-непоседы" - его логичное продолжение, говорит директор пансионата.Екатерина Сергеева - директор пансионата имени Е.П.Глинки:- Мужчины у нас стали активные. Бодрые. И на самочувствие уже реже жалуются. Потом, все-таки, спорт, распорядок дня. Четкое распределение своих интересов. Это,все-таки, наверное, залог, прежде всего, ЗОЖ.На развитие проекта Вязниковскому пансионату выделили полмиллиона рублей. Эту сумму планируют потратить на создание мастерской.Мария Артес, Илья Хлудов. "Вести - Владимир"