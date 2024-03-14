Загородный парк Владимира приглашает на широкую Масленицу
И сегодня начинается широкая...
Загородный парк Владимира приглашает на широкую Масленицу
И сегодня начинается широкая Масленица.
В Загородном парке Владимира на игровой площадке воспроизведут традиции, присущие именно этому дню Масленичной недели. Участники будут водить хороводы, петь колядки, кататься на санях, устраивать шуточные битвы. Играть в снежки и жечь костры. После чего гости праздника попробуют сладкие и вкусные блины.
Начало в 11 часов.