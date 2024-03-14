Загородный парк Владимира приглашает на широкую Масленицу И сегодня начинается широкая...

Загородный парк Владимира приглашает на широкую МасленицуИ сегодня начинается широкая Масленица.В Загородном парке Владимира на игровой площадке воспроизведут традиции, присущие именно этому дню Масленичной недели. Участники будут водить хороводы, петь колядки, кататься на санях, устраивать шуточные битвы. Играть в снежки и жечь костры. После чего гости праздника попробуют сладкие и вкусные блины.Начало в 11 часов.