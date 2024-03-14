Жительница Владимира Людмила Прохорова представила уникальную коллекцию лошадей, которую собирала...

Жительница Владимира Людмила Прохорова представила уникальную коллекцию лошадей, которую собирала 30 летНа ее полках уже несколько тысяч экспонатов из стекла, камней, фарфора и ниток. Как Людмила стала владелицей целого табуна лошадей, расскажет Александра Лебедикова.Мечта родом из детства. Так Людмила Николаевна Прохорова называет игрушечную лошадку на колесах. Её бывшая заведующая детским садом купила в начале восьмидесятых. Тогда она и подумать не могла, что начало положено.Людмила Прохорова, коллекционер:- Купила ее себе, она у меня в кабинете очень долго стояла. Но она "путешествовала" по всем группам и , естественно, стала уже старенькой. Потом ее стали списывать, а она на учете то не стоит - она моя личная. Ее в общем хотели уже выбросить, но я ее забрала, отреставрировала.И... стала покупать для нее "подруг". Вскоре образовался целый "табун". Лошадь для Людмилы Николаевны стала тотемным животным. С ее энергией и силой она чувствовала тесную связь.Людмила Прохорова, коллекционер:- Я ассоциирую себя с лошадью. Потому что я, наверное, воз везу. Лошадь, которая везет воз. И на меня какой воз не взвалят - вот такой воз я везу. У меня всегда было по 2-3 общественные нагрузки, по 2-3 работы и даже были моменты когда 5 работ. Научным руководителем работала, на полставки на другой работе, где попросят подрабатывала.Свою коллекцию лошадок педагог собирает больше тридцати лет. Раньше каждой из них давала имя , сейчас - сбилась со счета. На ее полках уже несколько ТЫСЯЧ экспонатов из стекла, камней, фарфора, ниток. Разных цветов и размеров. Каждая лошадка - отдельное воспоминание.Людмила Прохорова, коллекционер:- Одна из этих лошадок...я ее приобрела, когда начала работать над кандидатской диссертацией и впервые попала в Ленинскую библиотеку в Москве. С открытия до закрытия я там. Выхожу уставшая, иду в переходе метро и вижу эту лошадку. Я ее взяла и назвала Кандидошка. Ну, то есть как бы маленькая, я начинаю работу над кандидатской диссертацией и она мне поможет вырасти.Живут у Людмилы Николаевны и жеребцы из других стран: Италии, Австрии, Франции, Египта. Одни "прискакали" из сувенирных лавок, другие - "рождались" на глазах будущей хозяйки. Например, эту красотку коллекционер привезла из стеклодувной мастерской в Венеции.Людмила Прохорова, коллекционер:- Прямо на моих глазах ее сделали. Шикарная. Мне пришлось подождать - она должна остыть и т.д. Естественно вот этой я горжусь.Впереди большая работа - говорит Людмила Николаевна. Составление каталогов, уборка, замена стеллажей. А в будущем, возможно, и организация собственных выставок, на которых фигурки грациозных животных каждый сможет рассмотреть поближе.Александра Лебедикова, Андрей Синягин, "Вести-Владимир"