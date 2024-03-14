Жителя Ковровского района через суд обязали очистить земельный участок от строительного мусора. 11...

Жителя Ковровского района через суд обязали очистить земельный участок от строительного мусора.11 марта в адрес Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям поступило решение Ковровского городского суда об обязании гражданина провести работы по очистке принадлежащего ему земельного участка (сельскохозяйственного назначения) от захламления.Основанием для обращения послужили зафиксированные в 2023 году факты захламления строительным мусором на площади 10 квадратных метров.В пресс-службе Управления рассказывают: «… В судебном заседании ответчик факт наличия на земельном участке свалки не оспаривал, против очистки земельного участка не возражал и пояснил, что осколки битого кирпича были завезены им для обустройства (засыпки) в дальнейшем проезда по земельному участку...»Суд, заслушав доводы заявителя, а также Управления Россельхознадзора, обязал гражданина (Айрапетяна) провести работы по очистке земельного участка от свалок строительного мусора в течение трех месяцев со дня вступления решения суда.В дальнейшем (в случае игнорировании) Управление планирует обратиться в службу судебных приставов для его принудительного исполнения.Фото: freepik.com