Знаменитая певица переживает нелегкий период. Несмотря не проблемы со здоровьем, София Ротару прекрасно держит лицо, считает ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева.

Знаменитаяпевица переживает нелегкий период. Несмотря не проблемы со здоровьем, СофияРотару прекрасно держит лицо, считает ведущий стилист студии "Dajmur"Анастасия Николаева.Эксперт отметила, что далеко не все женщинывыглядят, как артистка, даже в 50 лет. "На мой взгляд, София Ротару выглядитболее чем достойно, учитывая ее возраст и состояние здоровья. Да, у нее многопластических операций, но и профессия у нее, требующая постоянного ухода засобой и ее лицо – ее работа", – отметила собеседница "Дни.ру".Специалист похвалила выбор одежды и макияжисполнительницы. "Одета она скромно, не вычурно, бессмертная классика черного ибелого, поэтому выглядит весьма элегантно и стильно. Я всегда выступаю залаконичность, нежели за кричащую вульгарность некоторых исполнительниц ее жевозраста", – высказалась Анастасия Николаева."И наконец, хоть у кого-то нет этого обилия макияжа с розовыми румянамии красными губами. Все очень сдержанно и аккуратно", – заключила стилист. Стоитотметить, что давно стала иконой стиля и образцом элегантности длямиллионов женщин.Говорят, что невыступает и не посещает светские мероприятия из-за проблем со здоровьем. Какписали "Дни.ру", у артистки якобы вновь обнаружили туберкулез (такой диагноз ейставили в 27 лет), и она проходит химиотерапию. Ходят слухи и о том, что,якобы, это выдуманный диагноз, а настоящий гораздохуже.