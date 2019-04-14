Ольге Бузовой нужно вести какую-нибудь музыкальную передачу. Дом-2 – программа об отношениях людей, а нынешняя ведущая в этом не разбирается.

Ольге Бузовой нужно вести какую-нибудь музыкальную передачу."Дом-2" – программа оботношениях людей, а нынешняя ведущая в этом не разбирается.Глеб Жемчугов следитза творчеством . Бывшийучастник "Дома-2" на проекте строил отношения с Ольгой Ветер. У парыродился сын Миша, однако за периметром они не смогли сохранить брак. Вдобавок,Глебу пришлось столкнуться с тяжелой зависимостью. Ему пришлось провестинесколько месяцев в клинике – к счастью, в результате он полностью исцелился.Глеб Жемчугов давно покинул проект, сейчас работает на Первомканале. Но продолжает следить за тем, что происходит на "Доме-2". Ив качестве ведущей проекта его совершенно не устраивает."Мне очень нравится, как работает Влад Кадони. Онбольшой молодец, очень вырос. Ксюша Бородина тоже замечательная, а вот Бузовапереросла проект. Ей нужно двигаться дальше. Ей нужна какая-то музыкальнаяпередача. "Дом-2" ведь про отношения людей, а Бузова в этом неуспешна, поэтому она не может быть объективна", – заявил Жемчугов винтервью изданию .Глеб хорошо относится к "Дому-2" и к . Однако считает, что проект развивается в неправильном направлении, вовремена его участия шоу было объективно интереснее. Большинство участников онсчитает слишком похожими друг на друга, а их истории – скучными.