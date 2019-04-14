Ольге Бузовой нужно вести какую-нибудь музыкальную передачу.
Дом-2 – программа об
отношениях людей, а нынешняя ведущая в этом не разбирается.
Ольге Бузовой нужно вести какую-нибудь музыкальную передачу.
"Дом-2" – программа об
отношениях людей, а нынешняя ведущая в этом не разбирается.
Глеб Жемчугов следит
за творчеством . Бывший
участник "Дома-2" на проекте строил отношения с Ольгой Ветер. У пары
родился сын Миша, однако за периметром они не смогли сохранить брак. Вдобавок,
Глебу пришлось столкнуться с тяжелой зависимостью. Ему пришлось провести
несколько месяцев в клинике – к счастью, в результате он полностью исцелился.
Глеб Жемчугов давно покинул проект, сейчас работает на Первом
канале. Но продолжает следить за тем, что происходит на "Доме-2". И
в качестве ведущей проекта его совершенно не устраивает.
"Мне очень нравится, как работает Влад Кадони. Он
большой молодец, очень вырос. Ксюша Бородина тоже замечательная, а вот Бузова
переросла проект. Ей нужно двигаться дальше. Ей нужна какая-то музыкальная
передача. "Дом-2" ведь про отношения людей, а Бузова в этом не
успешна, поэтому она не может быть объективна", – заявил Жемчугов в
интервью изданию .
Глеб хорошо относится к "Дому-2" и к . Однако считает, что проект развивается в неправильном направлении, во
времена его участия шоу было объективно интереснее. Большинство участников он
считает слишком похожими друг на друга, а их истории – скучными.