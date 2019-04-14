Риту Дакоту заподозрили в пристрастии к наркотикам. Поводом
стала фотография, опубликованная певицей в Instagram.
Риту Дакоту заподозрили в пристрастии к наркотикам. Поводом
стала фотография, опубликованная певицей в Instagram.
Певица , возможно, пристрастилась к наркотикам,
когда переживала трудный период расставания с мужем. Подозрениями делится
портал "Папарацци", изучивший посты артистки в микроблоге.
Певица опубликовала фото с Эмином Агаларовым и Никитой
Лушниковым. Рита Дакота признается, что эти двое мужчин "перевернули с ног
на голову" ее жизнь, "ворвавшись в нее практически одновременно".
"Я, пожалуй, впервые в жизни чувствую себя защищенной
на 100%, будто никто и никогда в этом мире не может обидеть меня, если они
рядом", – написала артистка.
Как сообщалось ранее, Эмин Агаларов решил выступить в роли продюсера
. А Никита Лушников известен как человек, который помогает в
реабилитации наркоманам. Именно он отправил Дану Борисову в Тайланд, а потом
вместе а Андреем Малаховым основал собственный центр. Журналисты делают вывод,
что Рита пыталась утешиться наркотиками в трудный период жизни, а Лушников
помог ей преодолеть зависимость.
Напомним, Влад Соколовский и считались одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Осенью 2017 года певица подарила супругу дочь Мию. Однако летом 2018 года грянула новость о разводе. Рита на всю страну обвинила Влада в изменах. Якобы, о неверности Соколовского знали их общие друзья – но Дакоте при этом ничего не говорили.