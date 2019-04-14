Депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин рассказал, что в начале нулевых у Петра Порошенко, действующего президента Незалежной, было прозвище Туфель.

Депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин рассказал, что в начале нулевых у Петра Порошенко, действующего президента Незалежной, было прозвище Туфель.Как объяснил парламентарий, Порошенко прозвали Туфель в связи с тем, что он постоянно ходил в стоптанной обуви. Его коллеги по бюджетному комитету Рады не могли понять, почему настолько богатый человек ходит в стоптанной грязной обуви.Как отметил Добкин, он довольно долго не мог привыкнуть к факту, что политик, носивший такое прозвище, стал президентом страны.По мнению депутата, именно патологическая жадность Петра Порошенко является одной из причин его нынешнего плачевного положения.Парламентарий назвал также вторую причину неудач Порошенко – отсутствие команды. С таким штабом невозможно победить на выборах, считает Добкин.Также Михаил Добкин отметил, что Петр Порошенко не принимает никакую критику в свой адрес. Он авторитарный и влюбленный в себя человек. Это третья причина, по которой команда Порошенко осталась без компетентных и здравомыслящих людей.Петр Порошенко является президентом Украины с июня 2014 года, напоминает РИА Новости. В начале июня текущего года истекает его пятилетний срок на этом посту.Выборы президента Украины состоялись 31 марта. Никто из кандидатов не набрал количества голосов, необходимых для победы. Проведение второго тура запланировано на 21 апреля. В нем примут участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко. По данным опроса, который провела социологическая группа "Рейтинг" перед вторым этапом выборов, Зеленский набрал 61 процент голосов, Порошенко – 24 процента.