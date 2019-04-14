Дочь Панина отказывается встречаться со своей родительницей. Супруга актера не позволяет девочке путешествовать с отцом, и всякий разговор окачивается печально.

Дочь Панина отказывается встречаться со своей родительницей.Супруга актера не позволяет девочке путешествовать с отцом, и всякий разговорокачивается печально.Анна Панина – или Нюся, как называют девочку в семье -пришла с отцом на программу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры. В шоу "Звездысошлись" 10-летняя девочка рассказала об отношениях с матерью Юлией -бывшей женой актера Алексея Панина. И призналась, что не хотела бы жить смамой."Она делает так, чтобы я не тянулась к ней. Вот мне нехочется просто посидеть с ней о чем-то поговорить, потому что я знаю, что этоперерастет в очень опечаленный разговор", – призналась дочь Панина.Как рассказала , любой разговор с мамой в конце концоввыводит обеих из себя. А после того, как Юлия запретила ей путешествовать, девочкаотказалась от контактов – она не виделась с матерью с 10 сентября прошлогогода. Анна вдобавок поместила номер мамы в черный список, чтобы та не смогладозвониться.Сам Алексей Панин общению дочери с Юлией не препятствует.Однако жалуется на то, что Анна не может путешествовать с ним. Всему винойзапрет на выезд за границу, который в начале 2014 году оформила ее мать. Многораз он пытался предложить бывшей жене решить проблему мирным путем, но в ответ всевремя слышал категорический отказ.сама звонила маме и просила отпустить с Алексеемв Германию. Юлия в ответ предложила ей приехать к ней в гости, в Санкт-Петербург– хотя знает, что дочь Панина не любит этот город, пишет StarHit.