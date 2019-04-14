Дочь Панина отказывается встречаться со своей родительницей.
Супруга актера не позволяет девочке путешествовать с отцом, и всякий разговор
окачивается печально.
Дочь Панина отказывается встречаться со своей родительницей.
Супруга актера не позволяет девочке путешествовать с отцом, и всякий разговор
окачивается печально.
Анна Панина – или Нюся, как называют девочку в семье -
пришла с отцом на программу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры. В шоу "Звезды
сошлись" 10-летняя девочка рассказала об отношениях с матерью Юлией -
бывшей женой актера Алексея Панина. И призналась, что не хотела бы жить с
мамой.
"Она делает так, чтобы я не тянулась к ней. Вот мне не
хочется просто посидеть с ней о чем-то поговорить, потому что я знаю, что это
перерастет в очень опечаленный разговор", – призналась дочь Панина.
Как рассказала , любой разговор с мамой в конце концов
выводит обеих из себя. А после того, как Юлия запретила ей путешествовать, девочка
отказалась от контактов – она не виделась с матерью с 10 сентября прошлого
года. Анна вдобавок поместила номер мамы в черный список, чтобы та не смогла
дозвониться.
Сам Алексей Панин общению дочери с Юлией не препятствует.
Однако жалуется на то, что Анна не может путешествовать с ним. Всему виной
запрет на выезд за границу, который в начале 2014 году оформила ее мать. Много
раз он пытался предложить бывшей жене решить проблему мирным путем, но в ответ все
время слышал категорический отказ.
сама звонила маме и просила отпустить с Алексеем
в Германию. Юлия в ответ предложила ей приехать к ней в гости, в Санкт-Петербург
– хотя знает, что дочь Панина не любит этот город, пишет StarHit.