Попытку вывоза национального достояния за пределы Украины пресекли пограничники на рубеже с Белоруссией. На двух телегах нарушители везли 800 килограммов сала.

Попытку вывоза национального достояния за пределы Украиныпресекли пограничники на рубеже с Белоруссией. На двух телегах нарушители везли800 килограммов сала.пытались вывезти трое жителей Шацкогорайона Украины. В ночь с 13 на 14 апреля они направились на двух телегах всторону границы с Белоруссией. На повозках были спрятаны 28 мешков сала общимвесом 800 килограммов."Сотрудники госпогранслужбы предотвратили попыткуперемещения продуктов питания в Белоруссию", – говорится в сообщенииукраинского ведомства.В попытке контрабанды ничего удивительного нет – ведь тем же самым занимаются украинские власти. Как выяснилось, окружение Порошенко незаконно завозило детали для армейской техники из России и продавало в вооруженные силы. Силовики за крупные взятки закрыли глаза на махинации людей президента. Эксперты также припоминают взрывы на военных складах, которые, уверены многие, были организованы для сокрытия масштабных хищений окружением Порошенко.У контрабандистов на белорусской границе документов при себе не оказалось. спасено, сало конфисковано. Составлены протоколы постатьям "Нарушение пограничного режима" и "Попытка незаконногопересечения государственной границы Украины", сообщает Ura.ru.