Бывшая жена голливудского красавчика раскрыла подробности жизни с актером. По словам Эмбер Херд, Джонни Депп превращался в монстра, когда злоупотреблял алкоголем.

Бывшая жена голливудскогокрасавчика раскрыла подробности жизни с актером. По словамЭмбер Херд, Джонни Депп превращалсяв монстра, когда злоупотреблял алкоголем.В этом состоянии артист якобы не раз избивал свою актрису. Более того, Херд отметила, что Джонни Депп нередко позволял себе не только алкоголь, но и наркотики."Он становился совсем другим человеком, одержимым и жестоким. Мы называли эту версию Джонни "монстром". Он часто забывал о своем бредовом поведении, когда трезвел", – цитирует бывшую жену артиста The Cut. 32-летняя Эмбер призналась, что прощала Джонни Деппа, потому что любила его, верила его обещаниям стать лучше и ошибалась.Актриса рассказала, что однажды муж в очередной раз затеял с ней драку и устроил настоящий дебош. "Швырнул в меня графин, раскидал все вещи в комнате и стукнул кулаком по стене. Сильно ударил меня, схватил за волосы и потащил с лестницы в кабинет, гостиную, на кухню, в спальню и в комнату для гостей. Выдрал мне клок волос", – заявила экс-супруга Джонни Деппа.Напомним, судебные разбирательства между Эмбер Херд и Джонни Деппом длятся уже более двух лет. Обвиненный в избиениях жены голливудский актер вскоре после развода подал против нее иск о клевете и заявил об агрессии экс-супруги.Якобы, передал суду 87 записей, которые доказывают, что актриса сама неоднократно вела себя грубо и жестоко. В ответ же артистка решила сдать бывшего мужа с потрохами и раскрыть грязные подробности его пагубных пристрастий. Теперь требует от Херт 50 миллионов долларов.