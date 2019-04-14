Грамоту Петра Первого доставили на Украину самолетом из Германии. Киеву потребовалось три года, чтобы заполучить исторический документ в свое владение. Интерес к нему был масштабный. Украинские министры в голос заявляют, что в грамоте указаны свидетельства об аннексии Украинской поместной церкви Московией. Что немало удивило российских историков.

Грамоту Петра Первого доставили на Украину самолетом из Германии. Киеву потребовалось три года, чтобы заполучить исторический документ в свое владение. Интерес к нему был масштабный. Украинские министры в голос заявляют, что в грамоте указаны свидетельства "об аннексии Украинской поместной церкви Московией". Что немало удивило российских историков.Слегка пожелтевший пергамент размером 80 на 58 сантиметров. По полям — славянская роспись с диковинными цветами. Внизу – гербовая печать (двуглавый орел) и подпись российского императора Петра Первого. Документ, датированный 1708 годом, более полувека пробыл в немецком Институте восточноевропейской истории, где не подозревали о его исторической ценности."Она висела себе десятилетиями на стене, и все уже воспринимали ее просто как инвентарь. Мы знали только, что в конце 50-х годов прошлого века бывший директор института купил ее у торговца антиквариатом за две тысячи марок", — рассказывает заместитель директора Института восточноевропейской истории Катарина Кухер.Грамоту в рамке в 2016 году приметили украинские историки, приехавшие в немецкий архив. И поспешили сообщить: документ, в котором Петр Первый подтверждает возведение на престол Киевского митрополита Иоасафа Кроковского, до Второй мировой войны хранился в Киеве в Национальной библиотеке. И немцам не помешало бы эту грамоту вернуть. К тому же, Украинская церковь накануне получения автокефалии искала любые поводы для подтверждения своей независимости от РПЦ."На протяжении XVIII столетия опасения Москвы по поводу возвращения Киевской митрополии к Константинополю были актуальны. И очевидно, что прецеденты подобных контактов были. Потому решили специально прописать в грамоте, что митрополит Кроковский обязуются больше не возвращаться к Константинополю", — комментирует украинский историк Наталья Синкевич.Украинцы за последнюю формулировку зацепились. Министр культуры Незалежной Евгений Нищук уже поспешил написать у себя в Facebook:"Этот документ является красноречивым свидетельством аннексии Украинской поместной церкви Московией. Ведь в нем есть оговорка Петра о том, что Москва имела сильные опасения, что Киевская митрополия вернется под власть Константинополя".Российских историков такие заявления приводят в недоумение. Во-первых, Петр I очень доверял украинскому духовенству, поэтому и одобрял становление священников из Малороссии на кафедрах русской церкви – в Рязани, Ростове, Пскове и Сибири. Во-вторых, грамота свидетельствует об активном ходе синодальной реформы, проводимой Петром, согласно которой любая выборность на патриарший престол по всей империи упразднялась, и иерархи назначались государем. В-третьих, на момент написания документа прошло всего 20 лет со времени присоединения Киевской митрополии к Московскому патриархату."Это напоминание о переходе в юрисдикцию Москвы. Это был еще не устоявшийся статус, поэтому Петр I особенно об этом упоминает и, может быть, даже в свете предстоящего упразднения патриаршества. Довольно странные заявления звучат на Украине. У меня такое ощущение, что у них весь здравый смысл с этим томосом потерян, и все, что касается этого вопроса, стараются преподносить политизировано", — отмечает профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор церковной истории Владислав Петрушко.Украине же историю переписывать не впервой – марши бандеровцев в Киеве этому подтверждение. Вот и глава так называемой Православной церкви Украины Епифаний в субботу заявил, что украинцы гордятся, когда их называют бандеровцами. Что касается грамоты Петра Первого, ее по прибытии на украинскую землю отправили в Национальный заповедник "София Киевская", где вскоре представят на всеобщее обозрение.