Наступающая неделя обнажит все проблемы, которые начиная с Новолуния 5 апреля требовали своего решения. На первый план выйдут темы партнерства и сотрудничества. Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для Дни.ру составила астролог Юлия Урусэль.

Наступающая неделяобнажит все проблемы, которые начиная с Новолуния 5 апреля требовали своегорешения. На первый план выйдут темы партнерства и сотрудничества. Гороскоп нанеделю с 15 по 21 апреля 2019 года для "Дни.ру" составилаЭнергии Полнолуния 19апреля кардинальны: любые конфликты за два дня до и два дня после негодеструктивны и мгновенно могут поставить все точки над "и". Старайтесь уходитьот конфликтов, если в ваши планы не входит расставание с партнерами и резкаясмена сферы деятельности. Но, если зная все предостережения и рекомендации вывсе равно не можете смириться с существующей ситуацией, значит время переменпришло и на вашу улицу!ОвенОвнам в первой половине неделипредстоит заниматься делами, отложенными "на потом". Им придетсяответить за свои слова и данные некогда обещания. И если к пятнице получитсярешить накопившиеся задачи, то можно рассчитывать на премию или прибавку кзарплате. Ближе к выходным многих Овнов может застать врасплох встреча с людьмииз прошлого. Но, скорее всего, вас накроет теплой волной ностальгии, а можетбыть даже и флирта, как говорится, "на старых дрожжах".ТелецТельцы все семь дней будутнаслаждаться излюбленным ими ощущением стабильности и комфортом. Никакихнеприятных сюрпризов или неожиданных поворотов Судьбы. Вы самостоятельнопрекрасно написали сценарий событий этой недели. И у Вселенной нет к немуникаких замечаний, а значит – задуманному быть!БлизнецыНачиная с понедельника, привычныйобраз жизни Близнецам встанет поперек горла: рбота – дом и снова дом -работа... К четвергу появится ощущение, что вы находитесь не в том месте – не втом городе и даже не в той стране. Просто настало время пересмотреть свои целии ценности. Вполне вероятно, они устарели, и давно пора открывать для себяновые возможности и горизонты.РакРакам на этой неделе стоит молчаливонаблюдать за разворачивающимися событиями. Ваше главное оружие на ближайшиесемь дней – проницательность и интуиция. Пусть все вокруг происходит само посебе, без вашего участия или влияния. И только если ваш внутренний голосскажет, что стоит изменить ситуацию и вмешаться – действуйте.ЛевЛьвов охватит нежность и любовь прямос утра понедельника. Вам захочется сгладить все острые углы в отношениях, чащепроводить время со своей второй половинкой и постоянно говорить о том, какиесильные чувства вы испытываете. А почему бы и нет? Устраивайте сюрпризы,романтические ужины и вечерние прогулки. Сделайте каждый ваш вечер особенным,тогда и в работе все будет спориться и идти как по маслу.ДеваДевам начало недели принесет чувстводискомфорта от того, что оказались в подвешенном состоянии. Не стоитподдаваться панике и сильно эмоционировать. Уже к четвергу на все вопросынайдутся ответы, и станет понятно, куда двигаться дальше. Вплоть до субботы непринимайте важных решений. Не торопитесь соглашаться даже на самые заманчивыепредложения. Нужно все тщательно проверить, взвесить "за и против" итолько тогда делать выводы.ВесыПроснувшись утром в понедельник, Весыпочувствуют огромный прилив сил и энергии, пробуждающие дух воина-завоевателя.Такой мощный заряд гарантирует вам успех и победы в течение всей недели. Смелоберитесь за сложные переговоры и проекты, начинайте реализовывать свои идеи исамые немыслимые планы. Главное, быть решительным, действовать без лишнихэмоций, и тогда все получится! А в выходные можете для полного комплектазавоевать еще и чье-нибудь сердце. Тогда уж точно программа-максимум будетвыполнена.СкорпионСкорпиону новая неделя принесетполосу препятствий, которая проверит вашу психологическую выносливость и твердостьхарактера. Первые дни недели окажутся довольно напряженными, результат в делахвряд ли будет ощутимым. Если вы будете абсолютно уверены в своей правоте и нестанете прогибаться под чужим мнением, то уже к четвергу исправьте положение исможете развернуть ситуацию в свою пользу. Из-за нервной обстановки на работене исключены конфликты с близкими. Постарайтесь не выплескивать на нихскопившийся негатив.СтрелецЕсли трудовая деятельность Стрельцане связана с физическими нагрузками, то вас ожидает напряженная обстановка наработе. Конфликты с коллегами и множество препятствий из-за того, что каждый ввашем коллективе уверен, что знает, как лучше. Прямо по Крылову: лебедь, рак ищука. Не ввязывайтесь в эту бессмысленную борьбу. Все равно до пятницыдоговориться не получится, а нервы целее будут. Выходные лучше всего провести насвежем воздухе, отправиться на велосипедные прогулки, например. Так вам удастсявыпустить пар без вреда отношениям с близкими.КозерогКозерогам стоит перенести все новыепроекты на более поздний срок. Звезды уверены, что на данный момент вы опьяненыоткрывшейся перспективой и забыли построить четкую стратегию для реализациисвоих планов. Проводите больше времени со своими родными и друзьями. Вамнеобходимо избавиться от иллюзий и оценить свою работу со стороны -постарайтесь увидеть, что называется, вид сверху. Полная картина происходящегопоможет построить рациональный план действий.Водолей"Счастью быть!" Так звездырешили для Водолеев на ближайшие семь дней. За что бы не взялись – все в вашихруках спорится, планы реализуются и дела идут в гору. И даже если вы надумаетечто-то совсем невероятное, то это вполне может получиться. Смело покоряйтеновые вершины, пока Вселенная за вами присматривает!РыбыРыбы в начале недели примерят на себяроль художника-мага: какую картину будущего вы себе сами нарисуете, такой она истанет в реальности. Ближе к среде у вас ожидается творческий подъем сомножеством инсайтов и этими идеями увлечете всех вокруг. Каждый будет радпринять участие, лишь бы быть с вами на одной волне. Но не забывайте, что нужнопланировать каждый шаг, иначе все поглотить хаос и ничего не получится.