В первом матче финальной серии Кубка Гагарина столичный ЦСКА на домашнем льду в Москве обыграл омский Авангард со счетом 5:2. Форвард армейцев Михаил Григоренко, оформивший хет-трик в игре, поделился впечатлениями от победы своей команды.

В первом матче финальной серии Кубка Гагарина столичный ЦСКА на домашнем льду в Москве обыграл омский "Авангард" со счетом 5:2. Форвард армейцев Михаил Григоренко, оформивший хет-трик в игре, поделился впечатлениями от победы своей команды."Здорово получилось сегодня забить три гола, – приводит слова Григоренко пресс-служба ЦСКА. – Ошибки вратаря? Это не мне судить. Первый гол, на мой взгляд, получился с довольно сильного броска""У всех в финале очень много адреналина. На пределе играют даже те, у кого сил маловато. Не думаю, что мы перебегали «Авангард». Просто у нас получилось реализовать свои моменты: забить голы. Мы просто играем в наш хоккей и верим в него. Сегодня это принесло побед", – заключил Григоренко.Напомним, ЦСКА повел в серии 1:0. Следующий матч противостояния состоится в понедельник, 15 апреля и пройдет также в Москве.