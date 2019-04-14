Для поющей ведущей тема размера груди будет всегда актуальна. Сделает ли Ольга Бузова пластическую операцию, или нет, не имеет значения, считает ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева.

Дляпоющей ведущей тема размера груди будет всегда актуальна. Сделает ли ОльгаБузова пластическую операцию, или нет, не имеет значения, считает ведущийстилист студии "Dajmur" Анастасия Николаева.Ранее пользователи соцсетей отметили, что у поющейведущей – слишком маленькая грудь. Ольга Бузова же считает это своим преимуществом."Даже если она ее сделает, все будут обсуждать ужебольшую грудь, ее вид и форму", – уверена собеседница "Дни.ру". "На самом деле,саму идею не делать операцию и не быть как все, я готова поддержать. Есличеловек чувствует себя гармонично в своем теле и его все устраивает, к чему этивмешательства? Дань моде?", – задалась вопросами стилист.Однако размер груди все же вызвал уАнастасии Николаевой некоторое недоумение. "Но, как говорится, есть нюанс. Небудучи поклонницей творчества Оли, даже я успела заметить метаморфозы ее груди.На одной фотографии она есть, на другой нет, и снова есть, и снова нет. Думаю,ей стоит все таки остановиться в своем выборе и не вызывать общественныйрезонанс", – заключила эксперт.Напомним, ранеестало известно имя жениха Новым избранником певицы стал экс-участник шоу "Замужза Бузову" Валентин Коробков. Он уже подарил телеведущей обручальноекольцо. Более того, недавно мужчина разместил в микроблоге видеозапись, накоторой едет на машине с матерью исполнительницы. "С днем рождения,теща!" – обратился он к женщине.