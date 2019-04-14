Петр Порошенко еще со времен своей работы в украинском
парламенте удивлял коллег привычкой ходить в грязной обуви. Жадный миллионер
удостоился прозвища Туфель.
Петр Порошенко еще со времен своей работы в украинском
парламенте удивлял коллег привычкой ходить в грязной обуви. Жадный миллионер
удостоился прозвища Туфель.
издавна входящий в разнообразные рейтинги
богатых людей Украины, был известен среди коллег по работе своей жадностью.
Поводом для обидного прозвища стала его любовь к стоптанной обуви.
"Мы не могли понять, как настолько богатый человек – он
же входил во всякие рейтинги богатых людей – ходит в стоптанной грязной обуви",
– рассказал в эфире телеканала "Наш" депутат Верховной рады Михаил
Добкин. Он в 2002 году работал с Петром Порошенко в бюджетном комитете
украинского парламента.
Добкин уверен, что именно жадность стала причиной сегодняшнего
плачевного положения . Ведь в его команде нет хороших
специалистов, подчеркнул депутат.
Первый тур президентских выборов прошел на Украине
31 марта. За Зеленского проголосовали 30,24 процента избирателей,
а действующий лидер страны Петр Порошенко набрал 15,95 процента
голосов. Второй тур состоится на Украине 21 апреля, напоминает Ura.ru.
Тем временем разворачивается скандал вокруг предвыборных
дебатов кандидатов в президенты. Накануне на правительственном сайте появилось
сообщение, что Петр Порошенко ждет Владимира Зеленского на стадионе
"Олимпийский" 14 апреля в 14:00. А в записанном
видеобращении он попросил своего оппонента "не прятаться
от избирателей".
Зеленский, в свою очередь, от дебатов отказался. Он объяснил
это тем, что готовит провокацию на стадионе. Кандидат заявил,
что получил "секретную информацию".