Петр Порошенко еще со времен своей работы в украинском парламенте удивлял коллег привычкой ходить в грязной обуви. Жадный миллионер удостоился прозвища Туфель.

Петр Порошенко еще со времен своей работы в украинскомпарламенте удивлял коллег привычкой ходить в грязной обуви. Жадный миллионерудостоился прозвища Туфель.издавна входящий в разнообразные рейтингибогатых людей Украины, был известен среди коллег по работе своей жадностью.Поводом для обидного прозвища стала его любовь к стоптанной обуви."Мы не могли понять, как настолько богатый человек – онже входил во всякие рейтинги богатых людей – ходит в стоптанной грязной обуви",– рассказал в эфире телеканала "Наш" депутат Верховной рады МихаилДобкин. Он в 2002 году работал с Петром Порошенко в бюджетном комитетеукраинского парламента.Добкин уверен, что именно жадность стала причиной сегодняшнегоплачевного положения . Ведь в его команде нет хорошихспециалистов, подчеркнул депутат.Первый тур президентских выборов прошел на Украине31 марта. За Зеленского проголосовали 30,24 процента избирателей,а действующий лидер страны Петр Порошенко набрал 15,95 процентаголосов. Второй тур состоится на Украине 21 апреля, напоминает Ura.ru.Тем временем разворачивается скандал вокруг предвыборныхдебатов кандидатов в президенты. Накануне на правительственном сайте появилосьсообщение, что Петр Порошенко ждет Владимира Зеленского на стадионе"Олимпийский" 14 апреля в 14:00. А в записанномвидеобращении он попросил своего оппонента "не прятатьсяот избирателей".Зеленский, в свою очередь, от дебатов отказался. Он объяснилэто тем, что готовит провокацию на стадионе. Кандидат заявил,что получил "секретную информацию".