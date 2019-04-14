Юлианна Караулова решила поддержать модный тренд и сфотографироваться без макияжа и ретуши. Чтобы усилить впечатление, певица позировала в постели, слегка прикрывшись одеялом.

Юлианна Караулова решила поддержать модный тренд исфотографироваться без макияжа и ретуши. Чтобы усилить впечатление, певицапозировала в постели, слегка прикрывшись одеялом.Фотографии без фильтров и макияжа, естественная красотасейчас в моде – так что решила не отставать. Снимок улыбающейсяпевицы в постели появился в Instagramартистки."В реальности мы все не идеальны, и в этом, на самомделе, и есть наша красота, особенность и даже сила. Я за то, чтобы девушкиследили и ухаживали за собой, но против того, чтобы они привыкали к тому, чтомогут хорошо выглядеть только после определенных обработок и манипуляций с ихизображениями", – написала певица.Юлианна Караулова признается, что зачастую сама грешит"фейстюном и чрезмерными обработками". Однако, по словам артистки, впоследнее время она старается "бить себя по рукам". Певица не хочетстать похожей на тех "идеальных" дам из соцсетей, которых при встреченевозможно узнать.Поклонники по достоинству оценили как смелость, так ивнешность . Певицу назвали милой, красавицей и подобрали ещес десяток эпитетов к ее свежему виду.второй год не может въехать в квартиру своей мечты: певица никак не закончит ремонт. По рассказам артистки, ей пришлось работать с 15 лет ради собственной квартиры в Москве. В прошлом году Юлианне, наконец, удалось приобрести жилище. Но ремонт закончить пока не удается – несмотря на то, что в обустройство новой квартиры она вкладывает все заработанные с концертов деньги.