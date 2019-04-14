Пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги Коламбус Блю Джекетс сообщила о подписании контракта с защитником СКА и сборной России Владиславом Гавриковым. 23-летний россиянин два следующих года проведет в составе пиджаков. Кроме того, он может принять участие в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги "Коламбус Блю Джекетс" сообщила о подписании контракта с защитником СКА и сборной России Владиславом Гавриковым. 23-летний россиянин два следующих года проведет в составе "пиджаков". Кроме того, он может принять участие в нынешнем розыгрыше плей-офф.Гавриков является олимпийским чемпионом. В России он выступал в двух клубах – ярославском "Локомотиве" и санкт-петербургском СКА. Хоккеист сборной России был выбран "Коламбусом" на драфте НХЛ 2015 года.В нынешнем регулярном сезоне он набрал 20 (5+15) очков в 60 играх, став лучшим в КХЛ по показателю полезности (+48).