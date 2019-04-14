Ксению Собчак обвинили в мошенничестве коллеги-влогеры.
Актриса Агата Муцениеце полагает, что журналистка накручивает подписчиков
своего канала на YouTube.
Ксению Собчак обвинили в мошенничестве коллеги-влогеры.
Актриса Агата Муцениеце полагает, что журналистка "накручивает" подписчиков
своего канала на YouTube.
запустила свое шоу на YouTube около месяца назад. И у
телеведущей уже такое же количество подписчиков, как у Агаты Муцениеце, которая
ведет свой влог более 2 лет. У супруги Павла Прилучного это вызвало
определенные подозрения.
"Собчак неистово ворвалась в Youtube. И у нее неплохо
получается. Она молодец и у нее хорошие просмотры. Правда, есть споры о том,
что накручивает их себе!", – высказала свои сомнения Агата на съемках шоу
"Смак".
На канале в YouTube Агата Муцениеце рассказывает о своей семье и отношениях с
Павлом Прилучным. Есть съемки путешествий и рабочих моментов. За блогом артистки следит почти полмиллиона
подписчиков, а некоторые видео Агаты набирают миллионы просмотров, пишет "7Дней".
начала покорение Сети всего месяц назад – и у
нее столько же подписчиков. Ее интервью с Волочковой дома у балерины, к
примеру, посмотрели почти 3 миллиона человек.
Возможно, обманным путем повышает свою
популярность. Агата Муцениеце к таким методам относится негативно. Актриса никогда
не пробовала накручивать просмотры, так как считает это бредом и самообманом.
Собчак высказывания актрисы пока никак не комментирует.