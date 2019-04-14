Ксению Собчак обвинили в мошенничестве коллеги-влогеры. Актриса Агата Муцениеце полагает, что журналистка накручивает подписчиков своего канала на YouTube.

Ксению Собчак обвинили в мошенничестве коллеги-влогеры.Актриса Агата Муцениеце полагает, что журналистка "накручивает" подписчиковсвоего канала на YouTube.запустила свое шоу на YouTube около месяца назад. И утелеведущей уже такое же количество подписчиков, как у Агаты Муцениеце, котораяведет свой влог более 2 лет. У супруги Павла Прилучного это вызвалоопределенные подозрения."Собчак неистово ворвалась в Youtube. И у нее неплохополучается. Она молодец и у нее хорошие просмотры. Правда, есть споры о том,что накручивает их себе!", – высказала свои сомнения Агата на съемках шоу"Смак".На канале в YouTube Агата Муцениеце рассказывает о своей семье и отношениях сПавлом Прилучным. Есть съемки путешествий и рабочих моментов. За блогом артистки следит почти полмиллионаподписчиков, а некоторые видео Агаты набирают миллионы просмотров, пишет "7Дней".начала покорение Сети всего месяц назад – и унее столько же подписчиков. Ее интервью с Волочковой дома у балерины, кпримеру, посмотрели почти 3 миллиона человек.Возможно, обманным путем повышает своюпопулярность. Агата Муцениеце к таким методам относится негативно. Актриса никогдане пробовала накручивать просмотры, так как считает это бредом и самообманом.Собчак высказывания актрисы пока никак не комментирует.