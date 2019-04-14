В матче 32-го тура чемпионата Франции Монако с Александром Головиным на своем поле не смог обыграть Реймс – 0:0. Наставник монегасков Леонарду Жардим поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

В матче 32-го тура чемпионата Франции "Монако" с Александром Головиным на своем поле не смог обыграть "Реймс" – 0:0. Наставник монегасков Леонарду Жардим поделился впечатлениями от игры своих подопечных."Я думаю, что у команды был правильный настрой, – приводит слова Жардима пресс-служба "Монако". – Команда старалась и провела хороший матч, но нам снова не хватило удачи в завершающей стадии, как в последних двух матчах. Битва за выживание продлится до последнего тура".Жардим раскритиковал судью за то, что тот во время встречи не обратился к системе видеопомощи арбитрам: "Я зол на то, что никто не сказал судье посмотреть момент с помощью VAR. Были моменты, когда судья мог бы посмотреть видеоповтор, чтобы разобрать моменты".Напомним, "Монако" с 32 очками занимает 16-е место в турнирной таблице. В следующем туре лиги 1 монегаски 21 апреля на выезде сыграют с лидером чемпионата командой "Пари Сен-Жермен", на счету которой всего одно поражение в текущем сезоне.