Любовница рэпера Гуфа подала заявление в полицию. Яна
Шевцова утверждает, что ее изнасиловали после выступления в ночном клубе.
Правда, она ничего не помнит – ей, якобы, подмешали наркотик.
Любовница рэпера Гуфа подала заявление в полицию. Яна
Шевцова утверждает, что ее изнасиловали после выступления в ночном клубе.
Правда, она ничего не помнит – ей, якобы, подмешали наркотик.
Бывшая (рэп-исполнителя Алексея Долматова),
экс-участница "Дома-2" выступала в Ханты-Мансийске в рамках
концертного тура. 18-летняя Яна Шевцова рассказала о деталях инцидента на своей
странице в Instagram.
Девушка утверждает, что в ту ночь она пила только воду и сок
и не употребляла алкоголь. По словам экс-, сотрудник заведения
подсыпал ей какое-то вещество в напиток. Что происходило дальше, она не помнит.
О связи Гуфа с участницей телепроекта "Дом-2" Яной
Шевцовой стало известно в ноябре прошлого года. При этом, по словам девушки, связь
эта длилась не один год – с тех пор, как ей исполнилось 16 лет. Ходили слухи,
что именно это стало поводом для расставания Гуфа с его возлюбленной певицей
Кети Топурия.
Как рассказывает Шевцова, после того рокового концерта очнулась
она уже в отеле, и сразу отправилась за билетами на самолет. Только добравшись
до Екатеринбурга, девушка поняла, что с ней произошло. Бывшая обнаружила на теле "следы насильственных действий, а именно покраснения в
районе груди и шеи". Она уверена, что надругался над ней сотрудник ночного
клуба, так как именно он провожал ее до гостиницы, передает Пятый канал.