Любовница рэпера Гуфа подала заявление в полицию. Яна Шевцова утверждает, что ее изнасиловали после выступления в ночном клубе. Правда, она ничего не помнит – ей, якобы, подмешали наркотик.

Любовница рэпера Гуфа подала заявление в полицию. ЯнаШевцова утверждает, что ее изнасиловали после выступления в ночном клубе.Правда, она ничего не помнит – ей, якобы, подмешали наркотик.Бывшая (рэп-исполнителя Алексея Долматова),экс-участница "Дома-2" выступала в Ханты-Мансийске в рамкахконцертного тура. 18-летняя Яна Шевцова рассказала о деталях инцидента на своейстранице в Instagram.Девушка утверждает, что в ту ночь она пила только воду и соки не употребляла алкоголь. По словам экс-, сотрудник заведенияподсыпал ей какое-то вещество в напиток. Что происходило дальше, она не помнит.О связи Гуфа с участницей телепроекта "Дом-2" ЯнойШевцовой стало известно в ноябре прошлого года. При этом, по словам девушки, связьэта длилась не один год – с тех пор, как ей исполнилось 16 лет. Ходили слухи,что именно это стало поводом для расставания Гуфа с его возлюбленной певицейКети Топурия.Как рассказывает Шевцова, после того рокового концерта очнуласьона уже в отеле, и сразу отправилась за билетами на самолет. Только добравшисьдо Екатеринбурга, девушка поняла, что с ней произошло. Бывшая обнаружила на теле "следы насильственных действий, а именно покраснения врайоне груди и шеи". Она уверена, что надругался над ней сотрудник ночногоклуба, так как именно он провожал ее до гостиницы, передает Пятый канал.