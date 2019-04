Известный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, который проиграл чемпионский бой UFC россиянину Хабибу Нурмагомедову, продолжает троллить своего более успешного соперника. Но если ранее он просто оскорблял нашего спортсмена, то теперь делает вид, что имеет суждения о силе и тактике Хабиба.

Известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, который прошлой осенью проиграл чемпионский бой лиги UFC россиянину Хабибу Нурмагомедову, продолжает троллить своего более успешного соперника. Но если ранее он просто оскорблял нашего спортсмена, то теперь делает вид, что имеет суждения о силе и тактике Хабиба.В социальной сети Twitter Макгрегор высказался по поводу техники Нурмагомедова: "Я категорически не согласен с тем, что Хабиба считают лучшим в аспекте борьбы в UFC. Мой единственный защитный прием не давал ему пройти до четвертого раунда. Мы с моей командой сильно переоценили его борьбу. Реванш покажет все".Thank you!However having felt it in there, I highly disagree with the “best grappler in the UFC” comment regarding Khabib.My solely defensive guard was not passed until round 4.I, along with my team, overrated his grappling greatly.The rematch will show all. https://t.co/YUcaJNXP6O— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 13 апреля 2019 г.Как уже сообщали 33Live.RuRu, бой 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе закончился скандалом: после поединка произошла потасовка между командами спортсменов. Позже решением Атлетической комиссии штата Невада Макгрегор получил дисквалификацию на полгода и штраф в размере 50 тыс. долларов, напоминает Спортбокс.Ru. Нурмагомедов был оштрафован на 500 тыс. долларов и отстранен от боев на 9 месяцев.