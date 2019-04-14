23-летняя москвичка за денежное вознаграждение осуществила постановку на миграционный учет приезжих из ближнего зарубежья...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Перово установили факт фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции установили, что 23-летняя москвичка, проживающая в одном из домов на улице Плеханова, за денежное вознаграждение осуществила постановку на миграционный учет приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту дознанием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73