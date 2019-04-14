Сыну известного рэпера Децла не дают видеться с родителями
Кирилла Толмацкого (настоящее имя музыканта). Вдова исполнителя Юлия
настраивает мальчика против деда.
Сыну известного рэпера Децла не дают видеться с родителями
Кирилла Толмацкого (настоящее имя музыканта). Вдова исполнителя Юлия
настраивает мальчика против деда.
– 13-летнего Тони – Александр Толмацкий видел на
похоронах Кирилла. Тогда дед с внуком смогли пообщаться. Позже Тони приезжал к
нему в гости, в загородный особняк. Но после этого Юлия Толлмацкая запретила им
встречаться.
"Сто процентов", – ответил Александр Толмацкий на
вопрос журналистов – считает ли он, что Юлия настраивает против него Тони. В
интервью телеканалу НТВ отец Децла рассказал, что часто плачет и до сих пор не
может придти в себя после кончины сына. И тот факт, что ему не разрешают
видеться с внуком, разрывает ему сердце.
О смерти Децла стало известно утром 3 февраля. Кириллу
Толмацкому стало плохо после выступления в Ижевске. Причиной смерти стала
остановка сердца. Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в
Москве, рядом с могилой его бабушки.
Александр Толмацкий заявлял, что его отношения с испортились
потому, что мужчина ушел из семьи к молодой любовнице. У матери Ирины
другая версия конфликта. Она утверждает, что Александр относился к сыну как к
источнику дохода.
Вот и теперь всплывают неприятные детали, когда заходит речь
о наследстве Кирилла. По словам Александра Толмацкого, в свидетельстве о
рождении в графе "отец" стоит прочерк. Так что Тони не
может получить наследство музыканта.