Сыну известного рэпера Децла не дают видеться с родителями Кирилла Толмацкого (настоящее имя музыканта). Вдова исполнителя Юлия настраивает мальчика против деда.

Сыну известного рэпера Децла не дают видеться с родителямиКирилла Толмацкого (настоящее имя музыканта). Вдова исполнителя Юлиянастраивает мальчика против деда.– 13-летнего Тони – Александр Толмацкий видел напохоронах Кирилла. Тогда дед с внуком смогли пообщаться. Позже Тони приезжал кнему в гости, в загородный особняк. Но после этого Юлия Толлмацкая запретила имвстречаться."Сто процентов", – ответил Александр Толмацкий навопрос журналистов – считает ли он, что Юлия настраивает против него Тони. Винтервью телеканалу НТВ отец Децла рассказал, что часто плачет и до сих пор неможет придти в себя после кончины сына. И тот факт, что ему не разрешаютвидеться с внуком, разрывает ему сердце.О смерти Децла стало известно утром 3 февраля. КириллуТолмацкому стало плохо после выступления в Ижевске. Причиной смерти сталаостановка сердца. Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище вМоскве, рядом с могилой его бабушки.Александр Толмацкий заявлял, что его отношения с испортилисьпотому, что мужчина ушел из семьи к молодой любовнице. У матери Ириныдругая версия конфликта. Она утверждает, что Александр относился к сыну как кисточнику дохода.Вот и теперь всплывают неприятные детали, когда заходит речьо наследстве Кирилла. По словам Александра Толмацкого, в свидетельстве орождении в графе "отец" стоит прочерк. Так что Тони неможет получить наследство музыканта.