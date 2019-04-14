Владимир Зеленский не явился на стадион Олимпийский для дебатов с Петром Порошенко. Призывы украинского президента немедленно прибыть на политическое шоу кандидат проигнорировал.

Владимир Зеленский не явился на стадион "Олимпийский"для дебатов с Петром Порошенко. Призывы украинского президента немедленноприбыть на политическое шоу кандидат проигнорировал.Дебаты на киевском стадионе "Олимпийский" проходятбез . Кандидат не счел нужным участвовать в шоу, заявив,что Петр Порошенко подготовил провокацию во время диспута.Петр Порошенко не оставлял надежды выманить оппонента надуэль. "Владимир Александрович, я твердо убежден, что вы сейчас нассмотрите. Я надеюсь, что вы уже вернулись из Парижа, отдохнули, с новыми силамиготовы приступить к ключевому элементу демократии – к дебатам. До 15:00 мы вастут ждем", – заявил действующий президент.Напомним, что в штабах кандидатов, прошедших во второй турпрезидентских выборов на Украине, не сошлись во мнениях о сроках проведениядебатов. У Зеленского настаивали, что встреча должна состояться 19 апреля – каки положено по конституции, за 2 дня до голосования. Команда украинского лидерауказала 14-е число.ранее заявил журналистам, что егопротивники готовят провокацию на стадионе. "Когда-нибудь, после всех этихвыборов, на свет прольется информация, как на НСК "Олимпийский"кто-то против меня готовил провокацию. Я туда не поеду. Получил такую секретнуюинформацию. Сейчас не готов о ней говорить. Когда вы узнаете эту информацию, выменя поймете", – рассказал Зеленский.Идея дебатов на крупнейшем стадионе принадлежала самомуВладимиру Зеленскому. Он же выступил со следующей инициативой: до встречи на"ринге" кандидаты должны сдать анализы на наркотики и алкоголь,напоминает РБК. Процедуру Зеленский с Порошенко прошли, следов запрещенныхвеществ не обнаружено. Но дебаты оказались сорваны.по итогам первого тура набрал более 30%голосов, Порошенко – 15,95%. Второй тур голосования на выборах президентаУкраины назначен на 21 апреля.