Владимир Зеленский не явился на стадион Олимпийский
для дебатов с Петром Порошенко. Призывы украинского президента немедленно
прибыть на политическое шоу кандидат проигнорировал.
Владимир Зеленский не явился на стадион "Олимпийский"
для дебатов с Петром Порошенко. Призывы украинского президента немедленно
прибыть на политическое шоу кандидат проигнорировал.
Дебаты на киевском стадионе "Олимпийский" проходят
без . Кандидат не счел нужным участвовать в шоу, заявив,
что Петр Порошенко подготовил провокацию во время диспута.
Петр Порошенко не оставлял надежды выманить оппонента на
дуэль. "Владимир Александрович, я твердо убежден, что вы сейчас нас
смотрите. Я надеюсь, что вы уже вернулись из Парижа, отдохнули, с новыми силами
готовы приступить к ключевому элементу демократии – к дебатам. До 15:00 мы вас
тут ждем", – заявил действующий президент.
Напомним, что в штабах кандидатов, прошедших во второй тур
президентских выборов на Украине, не сошлись во мнениях о сроках проведения
дебатов. У Зеленского настаивали, что встреча должна состояться 19 апреля – как
и положено по конституции, за 2 дня до голосования. Команда украинского лидера
указала 14-е число.
ранее заявил журналистам, что его
противники готовят провокацию на стадионе. "Когда-нибудь, после всех этих
выборов, на свет прольется информация, как на НСК "Олимпийский"
кто-то против меня готовил провокацию. Я туда не поеду. Получил такую секретную
информацию. Сейчас не готов о ней говорить. Когда вы узнаете эту информацию, вы
меня поймете", – рассказал Зеленский.
Идея дебатов на крупнейшем стадионе принадлежала самому
Владимиру Зеленскому. Он же выступил со следующей инициативой: до встречи на
"ринге" кандидаты должны сдать анализы на наркотики и алкоголь,
напоминает РБК. Процедуру Зеленский с Порошенко прошли, следов запрещенных
веществ не обнаружено. Но дебаты оказались сорваны.
по итогам первого тура набрал более 30%
голосов, Порошенко – 15,95%. Второй тур голосования на выборах президента
Украины назначен на 21 апреля.