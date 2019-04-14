Отец Джулиана Ассанжа попросил власти Австралии вернуть сына на родину.

Отец Джулиана Ассанжа попросил власти Австралии вернуть сына на родину. Джон Шиптон был шокирован, когда увидел состояние 47-летнего Ассанжа во время ареста в Лондоне, пишет ТАСС."Можно найти решение, удовлетворяющее все стороны"", — заявил потрясенный отец телеканалу SBS.Ранее правительство Австралии отказалось помогать Ассанжу сверх обычной консульской поддержки.Джулиан Ассанж был арестован лондонской полицией после семилетнего добровольного затворничества в посольстве Эквадора. Его обвиняют в неявку в суд по ордеру от 2012 года и по запросу США на экстрадицию от 2017 года. В США основателя WikiLeaks могуть казнить или посадить на 35 лет.