Отец рэпера Дэцла Александр Толмацкий жалуется на то, что вдова музыканта, Юлия Толмацкая, не дает ему видеться с 13-летним внуком и настраивает ребенка против родственников.

Отец рэпера Дэцла Александр Толмацкий жалуется на то, что вдова музыканта, Юлия Толмацкая, не дает ему видеться с 13-летним внуком и настраивает ребенка против родственников. Бабушку также не допускают к внуку, утверждает Толмацкий.Отец музыканта заявил, что хочет сделать ребенка своим наследником, передает РИА Новости. Он ждет, когда Юлия обратится к нему за помощью.Кирилл Толмацкий (Децл) скончался в возрасте 35 лет 3 февраля от острой сердечной недостаточности.