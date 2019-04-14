Из изолятора в Барун-Хемчикском районе сбежали девять заключенных, среди которых есть осужденные за такие опасные преступления, как убийство, разбой и причинения тяжкого вреда здоровью. Стали известны подробности произошедшего.

Из изолятора в Барун-Хемчикском районе сбежали девять заключенных, среди которых есть осужденные за такие опасные преступления, как убийство, разбой и причинения тяжкого вреда здоровью. Стали известны подробности произошедшего.Заключенные совершили побег в тот момент, когда дежурный вывел их в каптерку за вещами. Один из преступников начал душить представителя власти, а второй ударил его ножом в грудь и руку. По данным telegram-канала Baza, пострадавший полицейский находился на испытательном сроке. В штат его собирались принять уже 15 апреля.Внутренние органы сотрудника задеты не были. Он доставлен в больницу. Теперь беглецам грозит еще одна статья – "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".Ведется розыск преступников. Сообщается, что одного из них уже удалось задержать. Его обнаружили рядом с местом побега. Беглец не оказал сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. На свободе остаются еще восемь человек. Ведутся мероприятия по их поимке. На месте работает следственно-оперативная группа.