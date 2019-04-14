Раскрыты детали полета крупнейшего в мире самолета Stratolaunch Systems. Аппарат, который разработан для отправки в космос, развил во время своего первого полета скорость в 304 километра в час.

Раскрыты детали полета крупнейшего в мире самолета Stratolaunch Systems. Аппарат, который разработан для отправки в космос, развил во время своего первого полета скорость в 304 километра в час. Он поднялся более чем на пять километров, передает РИА Новости.Первый полет гиганта длился два с половиной часа. Видеозапись события была выложена в Сети. Размах крыльев самолета – 117 метров, длина – 53 метра, высота – 15 метров. У него два фюзеляжа, в центр конструкции можно крепить космические ракеты. Он оснащен 6 двигателями Pratt & Whitney и 28 колесами.Во время испытательного полета пилоты оценили летные качества "космического самолета", его управляемость, а также протестировали бортовые системы.Stratolaunch Systems разрабатывает системы для доставки грузов на орбиту.