Американский боец Дастин Порье в рамках турнира UFC 236 победил соотечественника Макса Холлоуэя в бою за пояс временного чемпиона организации в легком весе. После поединка Порье обратился к российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову.

Американский боец Дастин Порье в рамках турнира UFC 236 победил соотечественника Макса Холлоуэя в бою за пояс временного чемпиона UFC в легком весе. После поединка Порье обратился к российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову.Зрелищный бой продлился все пять раундов и завершился победой Порье единогласным решением судей – 49:46, 49:46, 49:46. Победитель этого противостояния получил право биться с Нурмагомедовым."Парень, теперь есть чемпионский пояс, за который мы с тобой можем подраться", – обратился к Нурмагомедову Порье после боя.Американский боец одержал 25 побед в смешанных единоборствах и потерпел пять поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.