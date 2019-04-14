Причиной пожара в национальном парке Лосиный остров мог стать поджог. На территории парка проводились работы по очистке от сухостоя и больных деревьев. Очевидно, древесину облили горючей жидкостью и подожгли.

Причиной пожара в национальном парке "Лосиный остров" мог стать поджог. Об этом, передает телеканал "Россия 24", сообщили в Минприроды.На территории парка проводились работы по очистке от сухостоя и больных деревьев. Их распиливали, складировали и готовили к вывозу. Очевидно, древесину облили горючей жидкостью и подожгли, заявили в Минприроды со ссылкой на директора национального парка Игоря Сарафанова.Огонь вспыхнул в километре от жилых домов, пламя охватило тысячу квадратных метров. Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы потушить возгорание.