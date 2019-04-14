Саудовская Аравия намерена отправить гуманитарную помощь Судану. Эр-Рияд выразил поддержку действиям военного совета, который взял власть после смещения президента 11 апреля.

Саудовская Аравия намерена отправить гуманитарную помощь Судану. Эр-Рияд выразил поддержку действиям Военного совета, который взял власть после смещения президента 11 апреля. В Судан готовы отправить топливо, медикаменты и продукты питания, передает телеканал "Россия 24".Обстановка в стране накаленная, в столице продолжаются столкновения. В субботу стрельбу открыли возле Хартумского университета, ранее выстрелы были слышны и около министерства обороны. За последние 2 дня протестов погибло как минимум 16 человек.