Ксения Собчак продолжает эпатировать общественность
провокационными заявлениями. Пост в Instagram с критикой политкорректности вызвал возмущение
подписчиков.
Ксения Собчак продолжает эпатировать общественность
провокационными заявлениями. Пост в Instagram с критикой политкорректности вызвал возмущение
подписчиков.
Бывший кандидат в президенты путешествует по
Кении. Свое восхищение красотами этой страны телеведущая выражала в своем
микроблоге. Однако один из последних снимков возмутил пользователей.
Ксения Собчак выложила снимок, на котором изображена группа
дам в белых одеждах на фоне кенийского пейзажа. Подпись под снимком стала
поводом для скандала.
"Почему излишняя "политкорректность" это
плохо? Пример: Как иронично подписать фото из Африки где все люди в белых
одеждах? Ну конечно же "куклукс клан на отдыхе". Но по нашим временам
так шутить нельзя. И это кстати отдельная тема, о том как политкорректность убивает
ироничный взгляд на мир", – поделилась своими размышлениями журналистка (орфография
и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Подписчики иронии не оценили. "Пошутите
так в след раз в Европе, особенно, в ходе политич кампании. Классно выйдет. Или
про геев пошутите. Ведь можно оскорблять людей, прикрываясь "ачетакова
этотумачполиткорректность", – посоветовали телеведущей пользователи.
"Можно еще "Колонизаторы приехали за новыми рабами", "Ксения
Анатольевна, если это для вас ироничная подпись может вам необходимо отдохнуть
в другом месте?", – предлагают варианты комментаторы.
Один из фолловеров отметил, что политкорректность – это не
что иное, как воспитанность и уважение не только к людям, но и к их вере. И
привел пример Франции, где неполиткорректные журналисты высмеяли другую веру -
там все закончилось кровавым побоищем в редакции, пишет Ura.ru.