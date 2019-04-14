Ксения Собчак продолжает эпатировать общественность провокационными заявлениями. Пост в Instagram с критикой политкорректности вызвал возмущение подписчиков.

Ксения Собчак продолжает эпатировать общественностьпровокационными заявлениями. Пост в Instagram с критикой политкорректности вызвал возмущениеподписчиков.Бывший кандидат в президенты путешествует поКении. Свое восхищение красотами этой страны телеведущая выражала в своеммикроблоге. Однако один из последних снимков возмутил пользователей.Ксения Собчак выложила снимок, на котором изображена группадам в белых одеждах на фоне кенийского пейзажа. Подпись под снимком сталаповодом для скандала."Почему излишняя "политкорректность" этоплохо? Пример: Как иронично подписать фото из Африки где все люди в белыходеждах? Ну конечно же "куклукс клан на отдыхе". Но по нашим временамтак шутить нельзя. И это кстати отдельная тема, о том как политкорректность убиваетироничный взгляд на мир", – поделилась своими размышлениями журналистка (орфографияи пунктуация оригинала – Прим. ред).Подписчики иронии не оценили. "Пошутитетак в след раз в Европе, особенно, в ходе политич кампании. Классно выйдет. Илипро геев пошутите. Ведь можно оскорблять людей, прикрываясь "ачетаковаэтотумачполиткорректность", – посоветовали телеведущей пользователи."Можно еще "Колонизаторы приехали за новыми рабами", "КсенияАнатольевна, если это для вас ироничная подпись может вам необходимо отдохнутьв другом месте?", – предлагают варианты комментаторы.Один из фолловеров отметил, что политкорректность – это нечто иное, как воспитанность и уважение не только к людям, но и к их вере. Ипривел пример Франции, где неполиткорректные журналисты высмеяли другую веру -там все закончилось кровавым побоищем в редакции, пишет Ura.ru.