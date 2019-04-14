Город Солсбери, в котором произошел инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, занял первое место в рейтинге лучших мест для проживания в Великобритании 2019 года. Рейтинг составило издание The Sunday Times.

Город Солсбери, в котором произошел инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, занял первое место в рейтинге лучших мест для проживания в Великобритании 2019 года. Рейтинг составило издание The Sunday Times.Как отмечают авторы рейтинга, неважно, с чем сталкивался этот город (от кельтов до викингов и отравлений "Новичком"), он вышел победителем. Он остается божественно привлекательным, считает The Sunday Times.В 2018 году туристы старались держаться от города подальше, а местные жители чувствовали себя неловко. "А в настоящее время в воздухе царит настоящий оптимизм", — пишут авторы рейтинга.Также были высоко оценены богатая культура города, транспортная сеть, чистота воздуха и взаимная поддержка, оказываемая горожанами друг другу.4 марта 2018 года в Солсбери, по данным властей Великобритании, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Это происшествие спровоцировало крупный международный скандал, напоминает РИА Новости. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отметил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах ввиду отсутствия доказательств виновности России.5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании предъявила двум россиянам – Александру Петрову и Руслану Боширову – обвинения по четырем статьям (в том числе в покушении на убийство Скрипалей и сотрудника полиции Великобритании Ника Бейли). По утверждениям Лондона, Петров и Боширов являются сотрудникам ГРУ.Сами подозреваемые в интервью журналистам заявили, что прибыли в Солсбери как туристы, работают в фитнес-индустрии, а про Скрипалей ничего не знали. Как Петров и Боширов сообщили, они хотели посмотреть достопримечательности города – Олд Сарум и Солсберийский собор.