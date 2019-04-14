В Кубке Стэнли завершилась вторая игра серии первого раунда плей-офф между Бостон Брюинз и Торонто Мэйпл Лифс. На своей площадке мишки взяли верх над соперником со счетом 4:1. Теперь серия переезжает в Торонто.

В Кубке Стэнли завершилась вторая игра серии первого раунда плей-офф между "Бостон Брюинз" и "Торонто Мэйпл Лифс". На своей площадке "мишки" взяли верх над соперником со счетом 4:1. Теперь серия переезжает в Торонто.За хозяев льда шайбы забросили Чарли Койл, Брэд Маршанд, Дантон Хейнен и Патрис Бержерон. У проигравших отличился Назем Кадри.Российский защитник гостей Никита Зайцев завершил встречу с показателем полезности "-3", не сумев набрать баллов за результативность."Мишки" сравняли счет в серии – 1:1. Следующая игра состоится 16 апреля.