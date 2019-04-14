Медики выделили ранние симптомы онкологических заболеваний, которые помогут вовремя обратиться к врачу. Раняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение.
Медики выделили ранние симптомы онкологических заболеваний, которые помогут вовремя обратиться к врачу. Раняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение.
Ученые назвали 11 ранних признаков, которые могут указывать на начало развития онкологического заболевания. В случае их выявления, пациентам рекомендуют обратиться к врачу.
В первую очередь, это касается постоянного чувства усталости. Оно может свидетельствовать о толстой кишки или лейкемии. Кроме того, насторожиться при резкой и необъяснимой потере веса или продолжительной болью, которая не проходит даже при лечении.
В частности, болевые ощущения могут указывать на опухоль головного мозга, прямой кишки, яичника или рака толстой кишки. Еще один тревожный симптом – различные уплотнения, а также регулярная и беспричинная на первый взгляд высокая температура , поскольку рак воздействует на иммунную систему. Но медики отмечают, что высокая температура чаще наблюдается у больных на поздней стадии рака за исключением лейкемии.
На рак кожи могут указать любые необычные и новые веснушки, родинки или бородавки. также стоит обратить внимание на изменения структуры или цвета уже имеющихся родимых пятен, либо при появлении покраснений и кровотечений.
Должен насторожить продолжительный кашель, особенно если он отдается болезненными ощущениями в груди, спине или в области плеч. Частые походы в туалет, диарея, запор, а также боль и кровь при мочеиспускании тоже могут быть признаками раковых заболеваний.