Медики выделили ранние симптомы онкологических заболеваний, которые помогут вовремя обратиться к врачу. Раняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение.

Медики выделили ранние симптомы онкологических заболеваний, которые помогут вовремя обратиться к врачу. Раняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение.Ученые назвали 11 ранних признаков, которые могут указывать на начало развития онкологического заболевания. В случае их выявления, пациентам рекомендуют обратиться к врачу.В первую очередь, это касается постоянного чувства усталости. Оно может свидетельствовать о толстой кишки или лейкемии. Кроме того, насторожиться при резкой и необъяснимой потере веса или продолжительной болью, которая не проходит даже при лечении.В частности, болевые ощущения могут указывать на опухоль головного мозга, прямой кишки, яичника или рака толстой кишки. Еще один тревожный симптом – различные уплотнения, а также регулярная и беспричинная на первый взгляд высокая температура , поскольку рак воздействует на иммунную систему. Но медики отмечают, что высокая температура чаще наблюдается у больных на поздней стадии рака за исключением лейкемии.На рак кожи могут указать любые необычные и новые веснушки, родинки или бородавки. также стоит обратить внимание на изменения структуры или цвета уже имеющихся родимых пятен, либо при появлении покраснений и кровотечений.Должен насторожить продолжительный кашель, особенно если он отдается болезненными ощущениями в груди, спине или в области плеч. Частые походы в туалет, диарея, запор, а также боль и кровь при мочеиспускании тоже могут быть признаками раковых заболеваний.