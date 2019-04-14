В субботу, 13 апреля, в штате Техас в США двое детей погибли и несколько человек пострадали в результате урагана. В результате шторма и нескольких торнадо, которые обрушились на южную часть Соединенных Штатов Америки, 13 апреля были отменены более 500 рейсов в международном аэропорту Даллас / Форт-Уэрт в штате Техас.

В субботу, 13 апреля, в штате Техас в США двое детей погибли и несколько человек пострадали в результате урагана. Такие данные сообщил телеканал АВС, ссылаясь на офис шерифа округа Анджелина.Как уточняется, инцидент произошел днем в субботу. На автомобиль, в котором находилась семья из четырех человек, упало дерево. В результате два ребенка 3 и 8 лет погибли, передает РИА Новости.В результате шторма и нескольких торнадо, которые обрушились на южную часть Соединенных Штатов Америки, 13 апреля были отменены более 500 рейсов в международном аэропорту Даллас / Форт-Уэрт в штате Техас. В штатах Арканзас, Техас и Луизиана порядка полутора тысяч человек остались без электричества.