Встреча прошла в рамках пропагандистской кампании, направленной на снижение детского дорожно-транспортного травматизма.

Сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Гороховецкому району в рамках проводимой на территории региона пропагандистской кампании встретились с ребятами, которые в силу жизненных обстоятельств проживают в социально-реабилитационном центре «Семья». Сотрудники полиции пришли к ребятам, чтобы напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения.Педагогический состав Центра поддержал идею дорожных полицейских о проведении практического занятия в автобусе, который используется для перевозки воспитанников при проведении различных выездных мероприятий.Госавтоинспектор рассказал юным участникам дорожного движения о правилах поведения при входе и выходе из транспорта, а также напомнил о важности использования ремней безопасности и недопустимости создания условий, при которых водитель транспортного средства вынужден будет отвлекаться от дороги.Вместе с инспекторами ОГИБДД и преподавателями мальчишки и девчонки провели акцию на улицах районного центра. Автолюбителям вручили несколько десятков листовок с информацией о правилах использования пассивных средств защиты при перевозке детей в автомобиле и в очередной раз напомнили о том, как важно беречь тех, кто дорог.