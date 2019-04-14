На 84 году жизни скончался знаменитый автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников. С 1962 года он занимался подготовкой специалистов для спецподразделений силовых структур страны, а также офицерских кадров в военных училищах.

На 84 году жизни скончался знаменитый автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников. С 1962 года он занимался подготовкой специалистов для спецподразделений силовых структур страны, а также офицерских кадров в военных училищах.О смерти создателя нового направления боевых искусств сообщил его коллега Александр Церюта на своей странице в Facebook. Методике ведения боя, придуманного Кадочниковым, были посвящены ряд документальных фильмов Министерства обороны СССР.Алексей Кадочников родился в Одессе 20 июля 1935 года. С 1939 года он проживал в Краснодаре. Был награжден "Орденом Почета", а также благодарностью "За образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству".