В городе Норрчёпинг в Швеции мощный взрыв прогремел в кладовой ювелирного магазина. Сотрудники полиции уже прибыли на место происшествия. Проводится расследование

В городе Норрчёпинг в Швеции мощный взрыв прогремел в кладовой ювелирного магазина. О происшествии сообщил телеканал SVT, ссылаясь на местную полицию.Как уточняется, сообщение о взрыве поступило на пульт правоохранителей в 4:23 по местному времени (5:23 по времени Москвы). Информации о пострадавших пока не поступало. Здание, в котором произошло ЧП, еще не осмотрено.К настоящему времени сотрудники полиции уже прибыли на место происшествия. Проводится расследование, сообщает ТАСС.